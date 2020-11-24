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Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin Ankara yürüyüşüne polis müdahalesi

Çıkan arbedede polis kalkanlarla ve coplarla işçilere müdahale etti

24 Kasım 2020 11:27

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye oldukları için patron tarafından tazminatsız şekilde işten atılan ve ücretsiz izne çıkarılan Systemair HSK, Özer Elektrik ve Baldur fabrikaları işçilerinin Ankara’ya doğru başlatacakları yürüyüş Kocaeli Valiliğinin kararıyla engellendi.

Yürüyüşe başlamak için Gebze'de Birleşik Metal-İş 1 No'lu Şube binası önünde bir araya gelen işçilere karşı polis zor kullandı. Birleşik Metal-İş Gebze 1 No'lu Şube Sekreteri ve 3 işçi gözaltına alındı.

Birleşik Metal-İş sendikasının Gebze 1 No'lu Şube binasının önünde buluşan işçiler "Sendikalaşma hakkı istiyoruz" pankartı açtı. Çok sayıda polis de işçilerin toplandığı alanın yakınında konuşlandı. Polisler, önce işçileri fiziki mesafeye uymaları konusunda uyardı, daha sonra ise "Valilik kararı olduğu" gerekçesiyle işçileri engellemeye ve sıkıştırmaya başladı. Çıkan arbedede polis kalkanlarla ve coplarla işçilere zor kullandı. 

Kocaeli Valiliği, işçilerin yürüyüş kararı almasının ardından koronavirüs salgını gerekçesiyle kentte 30 gün boyunca gösteri ve yürüyüş yasağı ilan etmişti.

Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ile Gebze ilçe ve Kocaeli il yöneticileri işçilere destek vermek üzere alana geldi.

Kaynak: Evrensel 

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