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Sendikalar Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

Disk Başkanı Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

01 Mayıs 2022 09:55

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Birleşik Metal-İş Sendikası ve DİSK üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim'e geldi. İki sendikanın üyeleri Taksim'deki Cumhuriyet Anıtına çelenk bıraktı. Burada bir konuşma yapan Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu, basın mensuplarının da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Birleşik Metal-İş SendikasıDİSK üyeleri1 Mayıs Emek ve Dayanışma GünüTaksimçelenk bıraktıArzu Çerkezoğlu

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