Birleşik Krallık'ın yeni Türkiye Büyükelçisi ilk mesajını yayınladı, selefinden Türkçesine övgü geldi

Birleşik Krallık'ın Türkiye Büyükelçisi Dominick Chilcott, ilk mesajını yayınladı. Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubunu sunmasının ardından resmi olarak göreve başlayan Chilcott'un mesajdaki Türkçesi, selefi Richard Moore'dan tam not aldı. Mesajında, daha önce de Türkiye'de görev yaptığını ve kızlarının burada doğması sebebiyle eşi ve kendisi için Türkiye'nin önemli bir yeri olduğunu belirten Büyükelçi, “Bugün Türkiye çok daha dinamik bir ülke. Özellikle son yıllarda yaşanan gelişmelerden dolayı uluslararası ölçekte çok daha önemli bir rol oynuyor” dedi. Chilcott'un mesajını Twitter'dan paylaşan eski Büyükelçi Moore da Türkçe olarak, "Halefim, Dominick, mühteşem Türkçesini ispatladı. Hayırlı olsun” yorumunda bulundu.