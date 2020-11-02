Birikmiş maaş ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçilerine gözaltı: Hakkını arayan işçiye reva görülen bu mu?

Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçilerinin Boğaziçi Üniversitesi kapısı önünde bugün gerçekleştirmek istediği eyleme polis yine müdahale etti. İşçiler gözaltına alınırken "Hakkını arayan işçiye reva görülen bu mu?" diye isyan etti.

BirGün'de yer alan habere göre, birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçileri, Boğaziçi Üniversitesi kapısı önünde düzenlediği basın açıklamasında, "Hukuk bu hırsızlara işlemiyor, hakkımızı alamıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından oturma eylemine başlayan işçilerden 7'si gözaltına alındı.

'Türkiye’nin elektronik devi' denilen BİMEKS’in patronlarından Vedat Akgiray'ın Boğaziçi Üniversitesi’nde finans dersleri verdiği öğrenildi.