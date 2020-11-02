T24 LogoT24 Logo
Haberler

Birikmiş maaş ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçilerine gözaltı: Hakkını arayan işçiye reva görülen bu mu?

İşçiler gözaltına alınırken "Hakkını arayan işçiye reva görülen bu mu?" diye isyan etti

02 Kasım 2020 13:51

Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçilerinin Boğaziçi Üniversitesi kapısı önünde bugün gerçekleştirmek istediği eyleme polis yine müdahale etti. İşçiler gözaltına alınırken "Hakkını arayan işçiye reva görülen bu mu?" diye isyan etti. 

BirGün'de yer alan habere göre, birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçileri, Boğaziçi Üniversitesi kapısı önünde düzenlediği basın açıklamasında, "Hukuk bu hırsızlara işlemiyor, hakkımızı alamıyoruz" dedi. Basın açıklamasının ardından oturma eylemine başlayan işçilerden 7'si gözaltına alındı.

'Türkiye’nin elektronik devi' denilen BİMEKS’in patronlarından Vedat Akgiray'ın Boğaziçi Üniversitesi’nde finans dersleri verdiği öğrenildi.

ETİKETLER

bimekspatronişçieylemhakalacakprotesto

Diğer Videolar

Gülmeden duramıyor; "Komşular bile şikayet etti, gelen polislerle gülme krizine girdik"

HES kodu tanımlı olmayan yolcu otobüsün ilerlemesine engel oldu

Gaziantep'te 8 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı hastanedeki servis katından ilk görüntüler

Kümese giren hırsızlar, tavukları çuvala koyup çaldı

ABD'de yanlış adresi basan polisin siyah kadını çıplak halde kelepçelemesine tepki yağdı

Lüks aracıyla karpuz satmıştı, bu kez polis aracıyla tur atıp siren çaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Nevşin Mengü'den Prof. Ebubekir Sofuoğlu'na 'fuhuş evi' tepkisi: Hocanın görevi...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya sahte lise diploması kullanmış...

Erdoğan: AK Parti'yi kapatacağız, destekleyen iş adamların şirketlerine el koyacağız...

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

AKP’den istifa ederek DEVA’ya geçen Yeneroğlu’ndan, tartışma yaratacak ‘İrfan Fidan’...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Aynı kişiye aşık olan anne ve kızı, canlı yayında tartıştı...

Barış Atay'ın TBMM'de yaptığı konuşma gündem oldu: "Güvendiğiniz padişahınız, o...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24