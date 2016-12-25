Birçok üyesini kaybeden Kızıl Ordu Korosu 'Happy'yi böyle yorumlamıştı

Rusya Savunma Bakanlığı'na ait, 91 kişiyi taşıyan Tu-154 tipi uçak, Soçi'den havalandıktan kısa süre sonra Karadeniz üzerinde düştü. Suriye'nin Lazkiye kentindeki askeri üsse gittiği belirtilen Rus uçağında askeri yetkililer, gazeteciler ve Kızıl Ordu Korosu'nun üyeleri bulunuyordu. 1928 yılında kurulan Kızıl Ordu Korosu, Türkiye dahil pek çok ülkede verdiği konserlerle tanınıyordu. Kızıl Ordu Korosu'nun Rus askerlere moral vermek için Suriye'ye gittiği belirtildi. Toplamda 80 müzisyenden oluşan Kızıl Ordu Korosu'nun 64 üyesinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.