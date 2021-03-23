"Biraz gülelim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a gönderme: 'Benim alanım ekonomi' diyordu; iyi ki doktor değil, olsa...

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonominin geldiği noktayı eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler üzerinden göndermede bulundu. "Biraz gülelim" diyen Kılıçdaroğlu, "Covid-19'da yaşanan aksaklıklarla ilgili 'ben sorumlu değilim' diyebilmek için 'Ben tıp mensubu değilim, benim alanım ekonomi' diyordu. Ekonominin geldiği yer malum. Allah yüzümüze bakmış, iyi ki doktor değil. Doktor olsa, memlekette yaşayacak kişi kalmazdı" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Twitter hesabından o anlar "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: 'Allah yüzümüze bakmış" notuyla paylaşıldı.