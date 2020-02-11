"Erkekler bira, kadınlar kokteyl içmek zorunda mı?"

Hollandalı ünlü bir bira üreticisi hazırladığı yeni kampanyasında içki içenlerin cinsiyet kalıp yargılarını mizahi bir yolla eleştirdi. Firmanın hazırladığı reklam filminde biranın erkeklerle özdeşleşen bir içki olması "Neden bir erkek güzel bir kokteylin tadını çıkarmasın ki?” sorusuyla irdelendi.

'Herkese Şerefe', isimli reklamda garsonlar, bardaki kadınlara sormadan her seferinde kokteyl, erkeklere ise her seferinde bira veriyor. Reklamdaki kadın ve erkekler de sürekli iki içki türünü garsonu garipseyerek değiştiriyor.

Reklamda kadınlar keyifle bira içerken erkekler kokteyli yudumluyor.

Firmanın kurumsal iş direktörü Blanca Juti, kampanyayla ilgili "Biraların erkekler için ve kadınlar için kokteyller olması için bir neden yok. İçeceklerin cinsiyeti yok. Toplumun resmini göstermek istiyoruz. İnsanlara eşit davranmalıyız” dedi.