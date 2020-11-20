Bir vatandaş, Diyarbakır Valiliği önünde kendisini yakmaya çalıştı

x7xlus3 Diyarbakır'da bir vatandaş, Diyarbakır Valiliği binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Kendisini yakmaya çalışan vatandaşa müdahale edildi. Vatandaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce ambulansla hastaneye götürüldü.

Diyarbakır’da, 30’lu yaşlarda ismi öğrenilemeyen bir vatandaş valilik binası önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Arkadan gelen polisler vatandaşa müdahale etti.

Vatandaş, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere önce ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: MA