"Bir Katarlı 'senin ülkene para veriyorum benimle ilgilenmek zorundasın' diyorsa ülkem diye bir şey kalmamıştır"

Bir vatandaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın İstanbul Arnavutköy'de gerçekleştirdiği ziyaretinde "Benim 3 tane kızım var, ben çocuklarıma gelecek kuramıyorum ülkemde. Bir gelecek göremiyorum çocuklarıma ama 25 yıldır da ülkenin kanını emdiler yeter. Bir Katarlı çıkıp 'ben senin ülkene para veriyorum benimle ilgilenmek zorundasın' diyorsa benim ülkem bitmiştir, ülkem diye bir şey kalmamıştır" dedi. Özdağ vatandaşa "Siz bu ülkenin gerçek sahibisiniz. Merak etmeyin Türk devletini Türk milletine geri vereceğiz" sözleriyle yanıt verdi.

Başka bir vatandaş da Özdağ'a "O kadar çok sıkıntımız var ki mesela bu caddeden geçiyoruz. 2 tane 3 tane kendi dilimizi konuşan vatandaş kalmadı" diye konuştu. Özdağ da vatandaşa "Kalmadı evet bir de para harzıyoruz üstüne. Biz hepsini 1 sene içinde vatanlarına yollayacağız. Başka türlü ekonomik krizi aşamayız" şeklinde karşılık verdi.

Özdağ sırada bekleyerek alışveriş yaptığını ifade eden bir vatandaşa da "Bunları almak için sırada beklerken bir de cebiznizden 1250 dolar şimdiye kadar sığınmacılar için de para harcadınız" dedi.