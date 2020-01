Bir karakterin daha Game of Thrones’a döneceği ortaya çıktı

George R. R. Martin‘in A Song of Ice and Fire serisinden uyarlanan Game of Thrones dünya genelinde ilgi görmeye devam ediyor. Yedinci sezonunda daha az bölümle karşımıza çıkacak dizinin çekimleri yaz aylarında başlamıştı. Şimdilerde prodüksiyon çalışmaları İspanya‘daki Muriola Sahili‘nde devam ediyor. Her yerde hayranı bulunan dizinin çekimlerine dair detaylar da devamlı olarak internette paylaşılıyor. Bu sayede bir karakterin daha geri dönüşü kesinleşmiş oldu. İspanya‘daki çekimlerde sevilen üç karakter bir arada görüntülendi. Bir süredir akıbeti bilinmeyen Gendry‘nin de çekimlerde yer alması özellikle dikkat çekti. Böylece Joe Dempsie‘nin diziye dönüşü kesinleşmiş oldu. Gendry görüntülenen anlarda Davos ve Tyrion ile birlikte yer alıyor. Üçlü bir grup pelerinliden uzaklaşmaya çabalıyor. Anlaşılan o ki, Game of Thrones’un yeni bölümlerinde Gendry’ye ne olduğunu öğrenme fırsatı yakalayacağız.