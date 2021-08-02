Antalya'daki vatandaşın isyanı sosyal medyada gündem oldu: Yangın kontrol altında falan değil; ideolojileriniz batsın, sadece insan kalsın!

Sosyal medyada gündem olan bir videoda, bir kadının "Yangın kontrol altında falan değil; ideolojileriniz batsın, sadece insan kalsın!" isyanı çokça paylaşıldı.

Sosyal medyada bir kadının yangınlar karşısındaki çağrısı gündem oldu. ”İdeolojileriniz batsın, partileriniz batsın, zıt düşünceleriniz batsın, davalarınız batsın, milliyetçiliğiniz batsın, ırkçılığınız batsın, cemaatleriniz batsın, tarikatlarınız batsın, ülküleriniz her şey batsın, yok olsun" diyen kadın "Sadece insan kalsın insan!" ifadelerini kullandı.

Kadın videoda şöyle konuştu:

”İdeolojileriniz batsın, partileriniz batsın, zıt düşünceleriniz batsın, davalarınız batsın, milliyetçiliğiniz batsın, ırkçılığınız batsın, cemaatleriniz batsın, tarikatlarınız batsın, ülküleriniz her şey batsın, yok olsun. Sadece insan kalsın insan!

İdeolojilerimiz batsın, partilerimiz batsın, zıt düşünceleriniz batsın, davalarını batsın, cemaatlerin tarikatların hepsi batsın, ülküleriniz batsın, milliyetçilikleriniz batsın, ırkçılığınız batsın, hepsi batsın yok olsun sadece insan kalsın. Artık sadece insanın beyni yanıyor.

Yanıyor Manavgat yanıyor. Marmaris yanıyor. Kayseri yanıyor. Osmaniye yanıyor. Ve haberler de vermiyor insanların suya ihtiyacı var. Şu anda biz dışarıdayız. İnanılmaz bir sıcak var ve ilk defa Antalya'da nem hissetmiyorum.

Nem yok. Nem yok. Yangın yayılıyor. Rüzgar var.

Şu anda sınıf yani sınırsız bir desteğe ihtiyacı var. Bu insanların amacı hiçbir şekilde kanallarda duyurulmuyor. Yangın kontrol altına alındı deniyor. Ama insanlar paylaşıyor. Kontrol altında falan değil. Yine de itfaiye de bir şey diyemiyorum. Güçleri yetmiyor. Yetmiyor. Çevre şehirlerden yakınlar. İtfaiye yetersiz ise Acil Olağanüstü Hal bölgesi mi ilan edilir. Afet Bölgesi mi ilan edilir veya çevre ülkelerden destek mi istenir? Yardım ise ne yapılırsa yapılır bir şey yaparsın. Artık insanlar çaresiz hayvanlar çaresiz. Hiç mi görmüyorsunuz Hiçbir şeyi görmüyorsunuz Allah'ı Allah lillah aşkına ya Allah lillah aşkına ayaklanın artık sadece insan kalsın düşüncenizde. Sadece onlar kalsın. Sadece doğayı kurtarmaya bakın. Sadece sahip olun. Bir şeylere sahip çıkın. Geriye kalan hepsi boş. Bu ölüm var. Ölümden başka bir şey yok. Şu anda yıkılıyor. Yakıp yıkılıyor. Her yer."