Bir inşaat işçisinin kaybolduğu sel böyle geldi

07 Ağustos 2021 15:02
Erzurum İspir ilçesinde 5 Ağustos'ta sağanak yağış sonrası yaşanan selde HES tüneli inşaatını su basması sonucu kaybolan Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor.
İspir İlçe merkezine 31 kilometre uzaklıktaki Çamlıkaya Mahallesi’nde, 5 Ağustos Perşembe günü saat 18.00’de etkili olan sağanak sonrası yaşanan selin geliş anı kameralar tarafından kaydedildi.
400 metre uzunluğundaki tünelde bulunan inşaat 39 yaşındaki işçisi Mustafa Aksöyek'i arama çalışmaları sürüyor. 2 gündür HES tüneline girerek çalışmalarını sürdüren ekipler 400 metre uzunluğundaki tünelin 150 metrelik bölümündeki suyu boşaltarak kayıp işçiye ulaşmaya çalışıyor.
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