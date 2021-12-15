Bir hurdacı 2 bin 500 TL değerindeki madeni paraların hurdasına 3 bin 400 TL ödediğini iddia etti

Bir hurdacının, 2 bin 500 TL değerindeki madeni paraların 3 bin 400 TL'ye hurdasını satın aldığını iddia ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ülke ekonomisinin ve Türk lirasının değer kaybettiğini hurdacı, "Esnafın biri getirdi bize bunları hurdaya attı. Burada 2 bin 500 lira var. Biz hurdasını 3 bin 400 liraya aldık. Artık bizim ekonomimiz böyle, aya uçacağız" sözleriyle anlattı.

Doların kuru madeni paraların üretim maliyetini de etkiledi. Madeni paraların üretim maliyeti değerinden daha yüksek oldu. Daha önce CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, 50 kuruş basma maliyetinin 83 kuruşa yükseldiğini duyurmuştu. Şimdi ise bir hurdacının sosyal medyada paylaştığı video, en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.

"Ülke ekonomisinin geldiği son hal"

Hurdacı 2 bin 500 TL değerindeki madeni paraya 3 bin 400 TL ödeyerek hurdasını satın aldığını öne sürdü. Hurdacı paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Ülke ekonomisinin geldiği son hal. Şu gördüğünüz hepsi yeni para. Bizim hurda işi, biz hurdacıyız. Bunların hepsi yeni para, çuvallarla. Artık bu paraları biz hurdaya atıyoruz. Burada 2 bin 500 lira var. Biz de hurdasını 3 bin 400 liraya almış olduk. Artık bizim ekonomimiz böyle. Aya uçacağız. Az kaldı köprülerimizi bitirmeye az kaldı. Esnafın biri getirdi bize, böyle hurdaya attı. 3 bin 400 lira adama verdik. Biz de uçuyoruz aya gideceğiz."