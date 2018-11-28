T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bir gözü kör oldu, şüpheliler adli kontrolle serbest kaldı

28 Kasım 2018 15:17

Mersin'de tartıştıktan sonra dövdükleri kişinin sağ gözünü kaybetmesine neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 7 Kasım'da merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki bir barın önünde meydana gelen olayda, yolda yürüyen M.Y., yanından süratle geçen araçtakilere tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi, M.Y.'ye bıçak ve kemerle saldırıp, olay yerinden kaçtı. Aldığı darbeler sonucu kanlar içinde kalan ve çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye götürülen M.Y.'nin sağ gözü görme yetisini kaybetti. Güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelilerin kimliğini tespit eden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ö.K., M.U.D. ve Ö.E.'yi Erdemli ilçesinde gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ETİKETLER

mersinkavgaköriş adamıadliye

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Şubat 2020

Berlin'den İstanbul'a festival mevsimi başladı; Türkiye sinemasında yaratıcılık krizi mi var?

Rolden role girerek 81 kişiyi dolandırdı

5 soruda HDP Milletvekili Sarısaç'ın aracının durdurulması ve Yunus Durdu'nun gözaltına alınması

Beşiktaş Divan Kurulu'nda 'küfür' gerginliği

Koronavirüs taşıdığından şüphelenilen Çinli kadının karantinaya alınma görüntüleri gündem oldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

İmamoğlu’ndan Atatürk heykeli talimatı: Değiştirilsin...

"Gençler erken boşalmadan yakınıyor, birçoğu sertleşme ilaçlarına bağımlı"...

Sabiha Gökçen’de parçalanan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı: Kule...

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Askerden sevgilisine 16 adet tankla evlilik teklifi ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24