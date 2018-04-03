Bir garip şikâyet: "Bu köpek havlıyor, ben havlamayanını istiyorum"

Çorum Tüketici Hakem Heyetine gelen ilginç başvuruların arasında öyle bir şikâyet var ki şaka mı gerçek mi ayırt edilemiyor. Kendisine ayıplı ürün verildiğini savunan bir vatandaş, 'köpek havlıyor' diye tüketici heyetine başvurdu. Petshop'tan alışveriş yapan bir kişinin de aldığı köpekle ilgili kendilerine şikâyette bulunduğuna işaret eden Keleş, şunları kaydetti: "Bize başvuran bir kişi, 'ben apartmanda yaşıyorum, komşularımın da rahatsız olmasını istemiyorum, havlamayan köpek istiyorum, satıcı da bana bu köpeği verdi. Eve gidince köpek havlamaya başladı. Bana ayıplı ürün verdiler, havlıyor bu köpek. Ben havlamayan köpek istedim' ded, biz de diyoruz ki köpeğin doğası bu. Vatandaş cins kedi istiyor ve petshoptan İran kedisi veriyorlar. Vatandaş yaklaşık bir ay kadar bakıyor, kedi ölüyor. Vatandaş hemen bize geliyor diyor ki 'Ayıplı ürün sattılar bana, şikayetçiyim, kedim öldü'. Biz de bu tür başvuruları alamayacağımızı söylüyoruz."