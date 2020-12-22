T24 LogoT24 Logo
Haberler

"Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" sözleriyle tepki görmüştü; görevden alındı

22 Aralık 2020 11:00

Geçtiğimiz 15 Temmuz’da TRT’de katıldığı bir programda devlet içindeki cemaat yapılaşmalarını eleştirerek “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Marmara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevden alındı.

Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Köse, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün’ün kendisinin yerine dekanlık görevine getirildiğini duyurdu.

Köse paylaşımında, “Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

Bir FETÖ gittibin FETÖ geliyorProf. Dr. Ali Köse

Diğer Videolar

Mehmet Tezkan: Dibe batmış Merkez Bankası çevirmiş gözünü Batı'ya, "Ne olur gelin" diyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2021

Kadıköy'de kısıtlamada parka gelen vatandaşlara ceza yağdı: Toplamda 180 bin 960 lira

Polatlı'da Kurtuluş Savaşı'ndan kalma top mermileri bulundu

Almanya şiddetli kar yağışıyla mücadele ediyor

Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı'dan Ertuğrul Özkök'e: Kendinizi çamaşır makinesine, hatta herkesin girip...

Işık Ökte: Naci Ağbal yabancı yatırımcıyı faizin yüzde 17'de kalacağına...

Erdoğan’ın hedef aldığı Prof. Dr. Ayşe Buğra: Bu olacak şey...

Derbi sonrası Arda Turan ve Marcao'nun soyunma odasında küfürlü tezahürat...

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Can Candan: Boğaziçili akademisyenlerin yüzde 98’i,...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Kim Milyoner Olmak İster'de doktorun "Omurilik sarımsağı" yanıtı dalga konusu...

Duruşmaya çıkan soyguncu hakimle flörtleşince viral oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24