"Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" sözleriyle tepki görmüştü; görevden alındı

Geçtiğimiz 15 Temmuz’da TRT’de katıldığı bir programda devlet içindeki cemaat yapılaşmalarını eleştirerek “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Marmara Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevden alındı.

Bugün Twitter hesabından bir paylaşım yapan Köse, Prof. Dr. İsmail Safa Üstün’ün kendisinin yerine dekanlık görevine getirildiğini duyurdu.

Köse paylaşımında, “Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene.” ifadelerini kullandı.