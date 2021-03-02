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Bir esnaf: Eskiden koşa koşa AKP'ye oy verirdim; bir daha seçim olursa sandığa gitmem

"Şu anda iş yok, güç yok; herhangi bir partiye oy kullanmam"

02 Mart 2021 12:35

T24 Video Haber Merkezi

İstanbul Sultangazi'de esnaf ziyaretlerinde bulunan CHP PM Üyesi Eren Erdem ve CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek'e AKP'li olduğunu ve daha önce AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş, "Bir daha seçim olursa sandığa gitmem" dedi ve sözlerini "Şu anda iş yok, güç yok. Şu anda herhangi bir partiye oy kullanmam. Eskiden koşa koşa AKP'ye oy verirdim" dedi. 

Başka bir esnafın gösterdiği veresiye defterinde de 6 liralık, 7 liralık veresiye yazdırıldığı görüldü. 

Bir kasap da 10 müşteriden iki tanesinin etsiz çorbalık sorduğunu belirtti. 

eren erdemchppmüyeistanbulsultangazigökhan zeybek

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