T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bir dönem Barış Manço'yla da çalışan 73 yaşındaki gitaristin 'Evde Kal Türkiye' şarkısı sosyal medyada gündem oldu

10 Nisan 2020 11:00

Sanatçı Barış Manço'yla da birlikte müzik yapmış, eski müzik öğretmeni ve sosyal medya fenomeni 73 yaşındaki gitarist Mehmet Esender, "Evde kal Türkiye" sosyal medyada gündem oldu. 

Esender, geçen sene de gitarıyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a evinde mini bir konser vermişti. 

Barış Manço'yla birlikte müzik yapmış, emekli müzik öğretmeni ve elinde gitarla söylediği şarkılarla sosyal medyada fenomen olan 73 yaşındaki Mehmet Esender, "Evinde kal Türkiye" şarkısını söyleyerek, tüm Türkiye'ye evinde kal çağrısı yaptı. Renkli kişiliği ve güleryüzlü yüzüyle kamera karşısına geçen Mehmet Dede, "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın ricasına uyarak lütfen evde kalalım. Buna uyarak evimizde sabırla hastalığı atlatalım inşallah." diyerek şarkı söyledi.

Mehmet Esender'in şarkısının ardından video sosyal medyada hızlıca yayıldı. 

Mehmet Esender, geçen sene de kendisini evinde ziyaret eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a mini bir konser vermişti. 

Kaynak: İHA

ETİKETLER

habervideobarış mançomehmet esenderalinur aktaşkoronnacoronakoronavirüsevde kal türkiyeevde kal

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 24 Mayıs 2020

Yerel gazeteciden Başkan Zeydan Karalar'a 'kayyım' tehdidi: 'Ayağını denk alması lazım'

Sokağa çıkma izninde Genco Erkal da dışarıdaydı: 'Bugün pazar; beni ilk defa güneşe çıkardılar'

Londra'da ezan okundu

Köyün kadın davulcusu: Amacım erkeklerin yaptığı bütün işlerde kadınların üstün olduğunu kanıtlamak

Kedilere mama vermek için sokağa çıkan yaşlı adamı gasp ettiler!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Döviz ve altın alımında vergi 5'e katlandı; banka bonosunda vergi...

"Yüz dolar alırken 1 dolarını da devlet için alacaksınız"...

"Döviz ve altına kambiyo vergisi tipik sermaye kontrolü"...

Kulis | Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na övgü, "CHP zihniyetiyle mücadele" sözlerine açıklama...

Türkiye'de Koronavirüs | 32 kişi daha hayatını kaybetti, 1141 yeni...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mücbir Sebepler'de 'Survivor Bayram Özel'in' yayınlanmamış görüntülerini yayınlayıp birinciyi açıkladılar...

Kamera açıktı; Sıla'dan yayın sonrası Beyaz'a kendisini tiye alarak şaka:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24