Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin, 5 ay önce atıl durumda olan ve tehlike oluşturan binalara yönelik çalışması sırasında, yanlışlıkla bir bölümünü yıktığı koruma altındaki tarihi bina, mevcut haliyle tehlike oluşturduğu gerekçesiyle belediye tarafından tamamen yıkıldı. Zonguldak Belediyesi, geçen Temmuz ayında, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan 76 bina için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak'taki tarihi Fransız evlerinden biri de vardı. Belediye ekiplerinin tarihi binada başlattığı yıkım çalışması, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Ancak binanın bir bölümünün iş makinesi tarafından yıkıldığı belirlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, binanın 'yanlışlıkla' yıkıldığını ifade etti.