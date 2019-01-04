T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bir bölümü 'yanlışlıkla' yıkılan tarihi bina tamamen yıkıldı

04 Ocak 2019 20:18

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin, 5 ay önce atıl durumda olan ve tehlike oluşturan binalara yönelik çalışması sırasında, yanlışlıkla bir bölümünü yıktığı koruma altındaki tarihi bina, mevcut haliyle tehlike oluşturduğu gerekçesiyle belediye tarafından tamamen yıkıldı. Zonguldak Belediyesi, geçen Temmuz ayında, kullanılmayan ve yıkılma tehlikesi bulunan 76 bina için yıkım kararı aldı. Yıkım kararı alınan yapılar arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Karabük Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altında olan Mithatpaşa Mahallesi Sağlık Sokak'taki tarihi Fransız evlerinden biri de vardı. Belediye ekiplerinin tarihi binada başlattığı yıkım çalışması, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Koruma Kurulu tarafından durduruldu. Ancak binanın bir bölümünün iş makinesi tarafından yıkıldığı belirlendi. Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, binanın 'yanlışlıkla' yıkıldığını ifade etti.

ETİKETLER

yanlışıkla yıkılan tarihi binatamamenyıkımzonguldaktarihi eserbina

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 17 Şubat 2020

Kızı korkmasın diye bomba seslerini oyuna dönüştüren Suriyeli baba: Kızımın savaşla ilgili hiçbir şeyi hissetmemesini sağlıyoruz

Market arabasıyla hırsızı böyle yakalattı

Grup Gündoğarken’in ‘Nereden Nereye’ şarkısına sansür

Köprüde intihar girişiminde bulunan genci Eski bakan Veysel Eroğlu, ikna etti

Elazığ'da deprem sonrası ağır hasarlı binanın yıkılma anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

AKP'li Savcı Sayan o fotoğrafı apar topar sildi...

Yargıdan bekçiler için bir karar daha: Kimlik soramazsın...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı;...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24