'Bir Başkadır'ın 'Meryem'i Öykü Karayel, canlandırdığı karakteri yorumladı: Bana göre artıları var...

Gazeteci Ayşe Arman 'a konuşan Netflix'in yeni yerli yapımı Bir Başkadır dizisinde Meryem karakterini oynayan Öykü Karayel canlandırdığı karakter için "Onun bana göre artıları var. Mesela Meryem, sezgileri çok kuvvetli bir kadın. Meryem içimizden biri. Beraber yaşadığımız insanlardan biri" dedi.

Netflix'in son yerli dizisi 'Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel Ayşe Arman'a konuştu.

"Meryem'in benden daha çok artısı var"

"Onun bana göre artıları var. Mesela Meryem, sezgileri çok kuvvetli bir kadın. İçgüdüsel olarak, kendine, neyin iyi geldiğini biliyor. Kendisini ifade etmekte aslında bana nazaran çok daha başarılı ama birtakım kalıpların içine düşmüş. Sıkışmış hissediyor bazı açılardan kendini. Peki bu, onun suçu mu? Hayır! Hayat, buna sebep olmuş, yaşadığı sosyal çevre buna sebep olmuş… Fakat oradan çok saf, çok naif bir şekilde kendine çıkış yolları bulabiliyor."

"Rollerimiz için hepimiz elimizden geleni yaptık"

"Hepimiz elimizden geleni yaptık. Çünkü hikayeyi çok sevdik. Çok inandık… Meryem'in ailesi zor durumda. Yengesinin psikolojik sorunları var, bir derdi var. Dizinin başında bilmiyoruz ne olduğunu, sonuna doğru öğreniyoruz. Kadın, ruh gibi, varla yok arası. Yeğenlerinin bir tanesi konuşamıyor. Abisi, bütün aileye bakmaya çalışıyor, baskı altında. Ekonomik olarak çok zor durumdalar yani. Evin içinde bir kaos ortamı var. Ama Meryem, bu şartlar altında bile, sürekli çalışan, didinen, yengesini de idare eden, abisini de sakinleştiren bir karakter. Dizinin başında, kadın karakterler, hayat içinde bir o yana, bir bu yana savruluyor gibi gözükse de aslında hepsi çok güçlü kadınlar. Zaten sonunda da o dönen çarkı ellerine alıyorlar. Kadının gücünü de görüyoruz dizide."

"Rolümle empati kurup oynadım"

Role hazırlanırken neye dikkat ettiğinden bahseden Öykü Karayel, "Genel olarak her rolde beni -bütün oyuncuları bir 'sınav' bekliyor. O da 'Sahicilik.' Ben de canlandırdığım karakterin olabildiğince gerçek olmasına çalışıyorum. O karakteri özümsemeye, anlamaya çalışıyorum. Empati kuruyorum. Daha doğrusu, ben, o olmaya çalışıyorum! Her sahnede, 'O, bunu yapar mıydı?' ya çok takılıyorum… Evet, zor. Ama yaptığımız işi, güzel yapan da bu. Sahicilik. Ancak o zaman, rolünün hakkını verebiliyorsun" dedi.

Röportajın tamamına buradan ulaşabilirsiniz - O kadar sevdim ki rolümü… Hiç bitmesin istedim!