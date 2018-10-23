Binlerce koyun sokağa indi

Madrid'de yaklaşık 1500 koyunla Ortaçağ geleneği canlandırıldı. Trashumancia Şenliği" kapsamında çobanlar, koyunlarını kent merkezinden geçirdi İspanya'nın başkenti Madrid'de, Ortaçağ geleneklerinden "Trashumancia Şenliği" çerçevesinde bin 500 koyun başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi. Hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlayan etkinlik dolayısıyla şehir merkezindeki sokaklar trafiğe geçici olarak kapatıldı. Başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçen koyun sürüsünü Madridliler ve turistler meraklı gözlerle izledi.