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Binlerce kişi bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti

13 Mayıs 2021 11:41

Kudüs’te yaşayan en az 100 bin Müslüman, İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa'da bayram namaz kılmak için akın etti.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler Kudüs ve Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti. 

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiğini bildirdi. Bayram nazının kılınmasının ardından Mescid-i Aksa’nın çevresinde İsrail karşıtı protesto düzenledi. Protesto gösterisinde Filistin bayrağı açan binlerce kişi, İsrail karşıtı slogan attı.

 

KudüsMescid-i Aksa’da bayram namazıbayram namazı

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