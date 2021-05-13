Binlerce kişi bayram namazı için Mescid-i Aksa’ya akın etti

Kudüs’te yaşayan en az 100 bin Müslüman, İsrail güçlerinin ses bombalarıyla saldırdığı Mescid-i Aksa'da bayram namaz kılmak için akın etti.

Mescid-i Aksa'nın avlusunda toplanan Filistinliler Kudüs ve Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, 100 binden fazla kişinin bayram namazını kılmak için Harem-i Şerif'e geldiğini bildirdi. Bayram nazının kılınmasının ardından Mescid-i Aksa’nın çevresinde İsrail karşıtı protesto düzenledi. Protesto gösterisinde Filistin bayrağı açan binlerce kişi, İsrail karşıtı slogan attı.