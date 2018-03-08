Binlerce İtalyan, Astori için Santa Croce Meydanı'na akın etti

Fiorentina kaptanı, milli oyuncu Davide Astori, pazar günü otel odasında uykudayken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmişti. Fiorentina kaptanı, milli oyuncu Davide Astori, pazar günü otel odasında uykudayken kalbinin durması sonucu hayatını kaybetmişti. Santa Croce Meydanı'nı dolduran kalabalık, burada kiliseden toprağa verilmek üzere götürüldüğü yolları da doldurdu, tabutun yüklü olduğu aracın geçişi sırasında alkışlarla uğurladı. Fiorentina'nın oyuncuları tam kadro kaptanlarını son yolculuğuna uğurluyor. Dün gece Tottenham'ı eleyerek çeyrek finale çıkan Juventus'un kaptanı Gianluigi Buffon 'vefa' örneği gösterip cenaze törenine katıldı.