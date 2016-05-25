Bingöl'de öğrenciler 'Hacı Robot' üretti

Bingöl'de Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni öncülüğünde üç ortaokul öğrencisi tarafından tasarlanan 'Hacı Robot' ismi verilen robot, haccın farzlarını yerine getiriyor. Bingöl 100. Yıl Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri Muhammed Ömür Taşar, Muhammed Avcı ve Metehan Satık, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Mahmut Baloğlu ile birlikte robot tasarladı. TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Projesi kapsamında geliştirilen ve 300 TL'ye mal edilip 'Hacı Robot' ismi verilen robot, haccın farzlarını yerini getiriyor. Öğrencilerin bilgisayar üzerinden geliştirdikleri programla komut alan robot, İhram elbisesi giyip, Kabe'yi tavaf ettikten sonra vakfe yapıyor.