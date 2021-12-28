Bingöl Valiliği: Tevhid Kitabevi'nin mühürlenmesi esnasında polise saldırıda bulunan 16 kişi gözaltına alındı

Bingöl Valiliği, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde IŞİD 'e müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü, ayrıca iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir. Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur." açıklamasını yaptı. Müdahalede 16 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Tevhid Ekip Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ruhsatsız olduğu iddiası ile mühürlenen mekânın Tevhid Dergisi ve Tevhid Kitabevi ile bir alakası yoktur. Sadece bir isim benzerliği vardır.” denildi.

Bingöl Valiliği, dün akşam saatlerinde yaşanan ve medya organlarında 'Tevhid Kitabevi'ne operasyon' başlığıyla paylaşılan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu Tevhid Kitabevi'nde IŞİD 'e müzahir olduğu değerlendirilen faaliyetlerin yürütüldüğü, ayrıca iş yeri ile ilgili yapılan çalışmalarda iş yerinin ruhsatsız faaliyet yürüttüğü tespit edilmiştir" denildi.

Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince iş yerinin mühürlenmek istendiği belirtilen açıklamada, "Ancak Tevhid Kitabevi önünde toplanan grubun direnmesi üzerine Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz duruma müdahale etmiş, müdahale esnasında güvenlik güçlerimize taşlı, sopalı saldırıda bulunulmuştur. Olay ile ilgili olarak 'görevli memura mukavemet', 'kasten yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından 16 şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Tevhid Ekip Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Ruhsatsız olduğu iddiası ile mühürlenen mekânın Tevhid Dergisi ve Tevhid Kitabevi ile bir alakası yoktur. Sadece bir isim benzerliği vardır.” denildi.