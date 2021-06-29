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Bingöl'deki orman yangını devam ediyor: "Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı"

"Bizim en çok üzüldüğümüz şey, ormandaki hayvanların yanması"

29 Haziran 2021 09:36

Bingöl'ün Genç İlçesi’nde, beş gün önce ormanlık alanda çıkan ve köylerdeki tarım alanlarına kadar ilerleyen yangın sürüyor. Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, "Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı" dedi. 

Bingöl'ün Genç İlçesi’nde, beş gün önce ormanlık alanda çıkan ve köylerdeki tarım alanlarına kadar ilerleyen yangın sürüyor. Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, "Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı" dedi. 

Bingöl'ün Genç İlçesi’nde beş gün önce çıkan yangın bazı bölgelerde hala söndürülemedi. Yangın; Güzeldere, Dedebağ, Güllüce, Döşekkaya, Soğukpınar köylerinin arazilerine kadar ilerledi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çamlıyurt Köyü muhtarı Necmettin Afşin, şunları söyledi:

“En fazla hasar gören, Çamlıyurt. En fazla hasarı bizim köy gördü. Üzüm bağları yandı. Ceviz, elma, dut aklınıza ne gelirse hiçbir şey kalmadı. Bir tek evlerimiz yanmadı. Tarlalarımız, bahçelerimiz hep yandı. Bizim en çok üzüldüğümüz şey, ormandaki hayvanların yanması. Keklik, tavşan, domuz aklınıza ne kadar hayvan geliyorsa yandı.”

 

BingölGenç İlçesiorman yangınıÇamlıyurt Köyü

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