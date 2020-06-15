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Bingöl'deki ikinci deprem sırasında Elmalı köyünde yaşanan panik anları kameralara yansıdı

15 Haziran 2020 10:33

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bingöl Karlıova'da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Dün gece yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem sırasında en çok hasar gören köylerden biri olan Elmalı köyünde, sabah saatlerinde yaşanan deprem sırasında panik yaşandı. Yaşanan panik o sırada kayıtta olan kameralar tarafından görüntülendi. 

Saat 09.51'de meydana felen depremin derinliği 7.01 kilometre. Deprem, Elazığ ve Erzurum'da da hissedildi. Bölgede çadır kurmaya devam ediliyor. 

Prof. Dr. Naci Görür, "Bu depremin meydana geldiği yer iki ana fayın kesiştiği nokta. Önemi çok daha fazla oluyor. Kuzey Anadolu Fay Kuşağı ile Doğu Anadolu Fayı’nın kesiştiği yer Karlıova. Deprem üreten en hassas yerlerinden biri burası. Yer bilimciler olarak bu deprem olmadan önce Erzincan ile Karlıova arasında deprem beklediğimizi söyleyegeldik. İstanbul'dan sonra söylediğimiz yer burası. Bu deprem dediğimiz yerde oldu. Bizim burada beklediğimiz deprem en az 7 büyüklüğünde deprem. Bu deprem ona karşılık gelmez." dedi.  Görür, "Bu deprem beklenen depremi biraz daha öne çekmiş olabilir. Ülkeyi yönetenlere tavsiyem Erzincan ve Karlıova arasına dikkat edilmeli. Riskli olduğunu söylüyoruz" düşüncesini dile getirdi. 

Dün Karlıova'da meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde 1 güvenlik korucusunun yaşamını yitirmiş, 18 kişi yaralanmıştı. 

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