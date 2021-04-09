Bindiği gingerın hakimiyetini kaybeden kişinin o anları böyle görüntülendi

İstanbul Esenler'de, işyerinde eşya taşımakta kullanılan ginger denilen araca binen kişinin hakimiyetini kaybettiği anlar böyle görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Esenler'de çalıştığı işyerinde eşya taşımakta kullanılan Ginger isimli araca binen şahıs, içeride tur atarken aracın hakimiyetini kaybetti. Bu sırada önce düz giderken duvara çarpan çalışan, daha sonra da aracın geri geri gitmesiyle sürüklenerek kapıya çarptı. Kapıya çarpınca duran çalışanın yanına iş yerinde çalışan diğer arkadaşları koştu. Yaşananlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.