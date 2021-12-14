Bindiği asansörü tekmelerle kullanılamaz hale getiren şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli'ndeki Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre binen Y.S. isimli şüphelinin asansörü tekmelediği anlar kameralara yansıdı. Yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit 42 Evler mevkiinde yapılan Fatma Seher Üst Geçidi'nde bulunan asansöre binen Y.S. isimli şahsın yaptıkları görenleri şaşkına çevirdi. Asansöre binen Y.S., bir süre sonra kapıları tekmelemeye başladı.

Asansör, Y.S.'nin tekmeleri neticesinde ağır hasar aldı. Kapıları parçalanan asansörün iç kapı ve mekanizma kapı kaşığı, kat kapı panelleri, kapı kartı ve motoru zarar gördü. Kamera görüntülerini izleyen polisler, asansöre zarar veren şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar neticesinde asansörü tekmeleyen şahsın Y.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şahsı gözaltına alarak ifadesinin alınması için emniyete götürdü. Ayrıca şahsın psikolojik sorunları olduğu da öğrenildi.