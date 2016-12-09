Binali Yıldırım'ın Zonguldak'ta sesi kısıldı

Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın, konuşmasının sonuna geldiği sıralarda sesi kısıldı ve konuşmasını güçlükle noktaladı. Yıldırım konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "AK Parti iktidarı olarak hiçbir zaman sorunları arkamızda bırakmadık, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. AK Parti'nin şiarı sorunları torunlara bırakmak değil, çözmektir. "İnancımızı, heyecanımızı kaybetmediğimiz sürece çok daha güzel başarıları hep birlikte yaşayacağız. Bize dur durak yok, bu ülke için, bu millet için gece demeden, gündüz demeden aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız tesislerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsun, var olun. "