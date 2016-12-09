T24 LogoT24 Logo
Haberler

Binali Yıldırım'ın Zonguldak'ta sesi kısıldı

09 Aralık 2016 19:29

Zonguldak'ta Filyos Limanı'nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın, konuşmasının sonuna geldiği sıralarda sesi kısıldı ve konuşmasını güçlükle noktaladı. Yıldırım konuşmasını şu sözlerle bitirdi: "AK Parti iktidarı olarak hiçbir zaman sorunları arkamızda bırakmadık, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürerek bugünlere geldik. AK Parti'nin şiarı sorunları torunlara bırakmak değil, çözmektir. "İnancımızı, heyecanımızı kaybetmediğimiz sürece çok daha güzel başarıları hep birlikte yaşayacağız. Bize dur durak yok, bu ülke için, bu millet için gece demeden, gündüz demeden aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceğiz. Temelini attığımız tesislerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Sağ olsun, var olun. "

ETİKETLER

BaşbakanBinali YıldırımZonguldaksesi kısıldıEkonomianayasaMHPAKP

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24