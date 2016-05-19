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Binali Yıldırım’ın 'bilişim' konuşması tekrar sosyal medyanın gündeminde

19 Mayıs 2016 16:03

AKP genel başkanı ve başbakan adayının Binali Yıldırım olduğu açıklandı. 2013'de Binali Yıldırım'ın yaptığı 'bilişim' konuşması yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Binali Videoda ABD Başkanı Barrack Obama ile Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım’ın teknoloji üzerine aynı tarihlerde yaptığı konuşmalara yer veriliyor. Ülkesinin gençlerine hitap edep ABD Başkanı Obama, onlara sadece teknoloji kullanmamalarını ‘üretmeyi’ de tavsiye ediyor.Obama’nın ardından ekrana gelen Yıldırım ise “Bulut diye bir şey var…” diye başladığı konuşmasında gençlere “Bu bilişim… Fazla kafa yorarsan sıyırırsın” diye ilginç öğütlerde bulunuyor.

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