Binali Yıldırım’ın 'bilişim' konuşması tekrar sosyal medyanın gündeminde

AKP genel başkanı ve başbakan adayının Binali Yıldırım olduğu açıklandı. 2013'de Binali Yıldırım'ın yaptığı 'bilişim' konuşması yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Binali Videoda ABD Başkanı Barrack Obama ile Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım’ın teknoloji üzerine aynı tarihlerde yaptığı konuşmalara yer veriliyor. Ülkesinin gençlerine hitap edep ABD Başkanı Obama, onlara sadece teknoloji kullanmamalarını ‘üretmeyi’ de tavsiye ediyor.Obama’nın ardından ekrana gelen Yıldırım ise “Bulut diye bir şey var…” diye başladığı konuşmasında gençlere “Bu bilişim… Fazla kafa yorarsan sıyırırsın” diye ilginç öğütlerde bulunuyor.