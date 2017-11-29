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Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt

29 Kasım 2017 18:59

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman Bakanlığı Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt verdi. Yıldırım, "Şiddetle celalle Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret etmeye devam ediyor. Hemen bu açıklamaların arkasından suçladığı insanların avukatları kendisini bu iddiayı ispata davet etmiş, elindeki bilgi ve belgeleri zaman geçirmeden savcılığa iletmesini, aynı zamanda da yazılı görsel medyalara vermesini istemiştir. 24 saat geçti ortada bir belge yok, ses seda yok. " dedi.

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