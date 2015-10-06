Binali Yıldırım'dan esprili sosyal medya cevabı

AKP İzmir Milletvekili adayı, eski Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım, "Sosyal medya kullanıyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: ''Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi...'' Binali Yıldırım, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını cevapladı. Fatih Altaylı, Binali Yıldırım'a ''Sosyal medya kullanıyor musunuz?'' diye sordu. Yıldırım, son günlerde sosyal medyada oldukça popüler olan ''Vurur yuze ifadesi ... bitanesi'' sözüyle cevap verdi: ''Vurur yüze ifadesi, kullanıyorum sosyal medyayı bitanesi''