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Binali Yıldırım’dan düşen askeri helikopterle ilgili ilk açıklama

05 Temmuz 2016 23:14

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'un Alucra ilçesinde içinde Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun da bulunduğu helikopterin düşmesiyle ilgili bilgi verdi. Yıldırım, kazanın hava şartlarından kaynaklandığını ve terör saldırısı olmadığını belirtirken, kazada şehitlerin olduğunu belirtti. Başbakan Yıldırım, Tuğgeneral Doğru'nun kazadan yaralı kurtulduğunu belirtti. Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle: "Erişimde sorun var. Civardaki köylüler ciddi katkı sağlıyorlar. Ambulans gidebildiği yere kadar gidiyor. Şehitlerimiz var, yaralılar da var. Ziyaret dönüşünde oluyor. Görüşle ilgili problem olduğu yönünde bilgiler var. Dolayısıyla enkaz çalışmaları yaralılar ölüler alındıktan sonra kazanın sebebi çaplıca araştırılacak. Yaralılar hastaneye götürülüyor. Hastaneye gelen bilgiler çelişkili, 5 veya daha fazla olabilir. Terör saldırısı bilgisi gözükmüyor. Hava şartları kaynaklı bir kaza olduğu anlaşılıyor. Genelkurmay Başkanı ile görüştüm. Vali ve Başbakan Yardımcısı Canikli olay yerindeler. Bilgiler bunlar. Başımız sağolsun. Tuğgeneralin yaralı olduğu yönünde bilgiler var."

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Binali YıldırımGiresunaskeri helikopter

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