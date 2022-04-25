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Binali Yıldırım'dan yurt dışına gitmek isteyen gençlere: Davulun sesi uzaktan hoş gelir

"Bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartların olduğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz"

25 Nisan 2022 10:39

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması'nda yurt dışına yerleşmek isteyen gençlerle ilgili konuştu. Yıldırım, insanların hayatlarında zaman zaman zorlukların da yaşanabileceğini belirterek "Gençlerimiz yurt dışına yerleşmek istiyormuş, davulun sesi uzaktan hoş gelir" dedi.  
 
Binali Yıldırım, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı. Gençlerle sohbet eden Yıldırım'ın, yurt dışına yerleşmek isteyen gençlerler ilgili açıklaması gündem oldu.Yıldırım'ın gündem olan konuşmasında şöyle:
 
"Bir çok gencimiz yurt dışına gidip yerleşmek istiyormuş, yurt dışını arzu ediyormuş. Bu yaşlar için doğaldır. Hepimiz başka yerleri hayal edip, başka coğrafyaları, başka insanlarla tanışmayı hep arzu etmişizdir. Ama davulun sesi uzaktan hoş gelir misali. Öyle değil, yurt dışında da bulunmuş bir büyüğünüzüm; bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartların olduğuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Aşağılanıyorsunuz, ayrımcılığa tabi tutuluyorsunuz. Hiç bir şekilde sizi kabul etmiyorlar."
Binali YıldırımÜmraniye BelediyesiGençlik buluşmasıDavulun sesi uzaktan hoş gelir

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