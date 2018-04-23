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Binali Yıldırım CHP'li Özel'in "15 Temmuz'da geceyi Ilgaz Tüneli'nde geçirdi" sözlerine yanıt verdi: O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken...

23 Nisan 2018 18:32

Elitaş'ın ardından söz alan CHP İstanbul Milletvekili Özgür Özel, darbe girişimi gecesi Meclis'te hep beraber direndiklerini belirterek "Başbakan Binali Yıldırım Tuzla'ya bırakılmış, tanklar ediyor diye evinden alınmış, bilinmeyen bir yere doğru yola çıkmış, Ilgaz tüneline saklanmış, Jandarma çakarlarının görülmesinden sonra geceyi Ilgaz tünelinde geçirmiştir" dedi. Özel, sözlerine şöyle devam etti: "İstanbul Emniyet Müdürü, bugünkü genel başkanların defalarca kendisini aradığını söylemiş, darbeciler ayrıldıktan sonra inişe karar vermiş. Hangarda çıkan 4 saat hala izaha muhtaçtır." Bu sözler üzerine Binali Yıldırım, kendisi hakkında söylenenlere yanıt vermek için söz aldı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünde Meclis'e daha yakışır bir toplantı yapılmasını arzu ettiğini ifade eden Yıldırım, "O gecenin gerçeği şudur. O gece, tanklar senin genel başkanına yol verirken, başbakanı uçaklara bu alçakları vurun demiştir" ifadesini kullandı.

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