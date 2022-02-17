Binali Yıldırım, canlı yayında ısrarla arayan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ile telefonda görüştü

17 Şubat 2022 09:55
AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, erken seçim iddialarına yanıt verirken bu sırada kendisini ısrarla arayan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'a yanıt verdi. Yıldırım, EPDK Başkanı Yılmaz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasında, elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemenin sinyalini vermesini konuştu.
Programın sunucusu Hakan da şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Türk televizyon tarihinde bir ilk olabilir" ifadelerini kullandı.
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