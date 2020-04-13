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Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı

13 Nisan 2020 15:23

Kayseri'nin Talas ilçesinde, bina görevlisi ve ailesinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması sonucu 14 katlı apartman, karantinaya alındı.

Bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayser Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedaviye alınan ailenin  'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine apartman, dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. 14 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, kapatıldı. Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler, bina çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Talas Belediyesi'nde görevli ekipler, bina ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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