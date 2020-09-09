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Bin 500 yıllık zeytin ağacına bitişik yapılan villa yıkıldı

"İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz"

09 Eylül 2020 11:25

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 1500 yıllık olduğu tahmin edilen zeytin ağacının hemen yanına yapılan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğu ortaya çıktı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) şikayeti üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, villayı sahibine yıktırdı.

Kuşadası Belediyesi yetkilileri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Encümeni'nin aldığı yıkım kararını villa sahibine bildirdi. Kararın bildirilmesinin ardından villa, zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı. Kuşadası'nda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, "İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz. 5 yıllık ruhsat süresi dolan villa zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde dün sahibi tarafından yıkıldı" diye konuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise gerekli yaptırımları uyguladığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

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