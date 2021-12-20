Bin 500 lira emekli maaşıyla nasıl geçindiğini anlattı: 1 halk ekmek, 2 zeytin, 10 gram peynir...

İstanbul Bakırköy'de yapılan bir sokak röportajında muhabir vatandaşa '4 bin 250 lira asgari ücretle geçinilir mi?' diye sordu. Emekli bir vatandaş ise nasıl geçindiğini "1 halk ekmek, 2 zeytin, 10 gram peynir... Sabah, öğle, akşam yiyorum. Kuru soğan ucuz, soğan ekmek yediğim de çok oluyor" diyerek anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022 yılı için asgari ücretin 4 bin 250 lira belirlendiğini açıkladı. Yol TV muhabiri yaptığı sokak röportajında '4 bin 250 lira asgari ücretle geçinilir mi?' diye vatandaşa sordu.

"Soğan ekmek yersen yetiyor"

Bir vatandaş ise emekli olduğunu belirterek bin 500 liraya nasıl geçindiğini şu sözlerle anlattı:

"Ben nasıl geçiniyorum. Bir tane halk ekmek alıyorum. İki tane zeytin, 10 gram da peynir. Bütün gün o yetiyor bana. Sabah, öğle, akşam yiyorum. Mesela kuru soğan çok ucuz. 1,25 kuruş Türkiye'de genellikle soğan ekmek yediğim zaman çok oluyor. Bin 500 lira maaş nasıl yetecek. Bir buçuk lirayla geçim olur mu? Ama soğan ekmek yersen yetiyor. Bir de şekerim var benim. Çavdar ekmeği, kepekli ekmeği yemem lazım dünya para. En ucuz ne varsa onları almaya çalışıyorum. Dün akşam marketten ufak bir salam aldım. 5 lira 50 kuruş yazıyor. Fişte 6 lira 25 kuruş. 1 lira 75 kuruş kazık yedim ilk defa. Halbuki yemem lazım."

"5 buçuk liraya aldığım salamı kediye veriyorum, kedi yemiyor"

Muhabirin şimdi "salam, şampuan almış, parası var demek ki derler" sözleri üzerine vatandaş "Salam dediğim 5 buçuk lira. Kediye veriyorum kedi yemiyor. Yavru kediye verdim geçen gün yemedi. O kadar kötü salam demek ki" diyerek karşılık verdi.