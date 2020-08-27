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Bin 500 ev yıkıldı, 122 kişi hayatını kaybetti; sel felaketinin ardından bu görüntüler kaldı

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor

27 Ağustos 2020 11:22

Afganistan’ın başkenti Kabil’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 122’ye, yaralı sayısı 147’ye yükseldi.

Afganistan’ın başkenti Kabil’in kuzeyinde bulunan Parwan vilayetinin merkezinde dün yerel saatle 02.00’de meydana gelen sel felaketinde bilanço artıyor. Afgan hükümeti, Parvan, Kabil, Kapisa, Vardak, Paktika, Pençşir, Nangarhar, Lahman, Nuristan, Paktia, Logar ve Host vilayetlerinde sel felaketi nedeniyle 122 kişinin hayatını kaybettiğini, 147 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca bin 500 evin sel felaketi sonucu yıkıldığı belirtildi.

Yetkililer, can kaybının artmasından endişe ediyor.

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