Bill Gates'ten "Milyarderlerin daha fazla vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bil Gates, "Milyarderlerin daha fazla vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi. "İklim Felaketi Nasıl Önlenir" başlıklı bir kitap yayınlayan Gates, Euronews'e verdiği röportajda dünyada yaşanan iklim krizi ve pandemi sırasında yaşanan eşitsizlikler üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

Her alanda yenilik yapılması gerektiğini söyleyen Gates, "Dünya, 2050'ye kadar sıfır emisyon hedefine ulaşabilir" dedi.

Gates ayrıca "Bu dünyanın milyarderlerinin, ki siz o kulübün bir parçasısınız, bundan daha fazla vergilendirilmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna da yanıt vererek "Vergi politikası ülkeden ülkeye değişir. ABD vergilerinin daha yüksek olabileceği gerçeğinden bahsetmiştim. Ama Avrupa vergileri konusunda uzman değilim. Hükümet burada adım atmak zorunda kalacak. Tıpkı eğitim ve sağlık için olduğu gibi kaynaklara ihtiyaç duyacak" dedi.

Kaynak: euronews