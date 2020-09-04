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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Taşova: Vaka sayılarında şimdiki artış, ilk dönemdeki artıştan daha fazla

"Türkiye’nin durumuna göre Adana pek de farklı değil"

04 Eylül 2020 09:15

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, okulların yüz yüze eğitime açılmasıyla ilgili, “Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana’da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz" dedi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi’nin davetlisi olarak spor muhabirlerine yeni sezon öncesi korona virüsten korunmanın yollarını anlatıp soruları yanıtladı.

Adana’da vaka artışlarının geçen aylara göre çok daha fazla olduğunu söyleyen Taşova, “Covid-19’da Türkiye’nin durumuna göre Adana pek de farklı değil. Vakalar arttı ve artmaya devam ediyor. Şimdi ki artış o ilk dönemdeki artıştan daha fazla. Esas şimdi artışlar başladı. Bizim korktuğumuz en önemli nokta Eylül ve Ekim aylarında artış olması. Adana için bakıldığında ise birçok insan yaz mevsiminde yayla veya yazlıkta kendilerini izole etti. O gruplarda tekrardan kente gelmeye başladığı zaman vakalarda artışların daha da artması söz konusu olacak” diye konuştu.

Okulların yüz yüze eğitime açılış tarihinin de vaka sayılarıyla orantılı olduğunu belirten Taşova, “Eğer şimdi bulunduğumuz noktadan bir anda çok artarsak tabi ki açılış yapılabilir mi bilemeyeceğim. Şuan ki vakanın iki katına çıkarsa örneğin Adana’da bitti okul açılışı falan. Öyle bir şey olamaz” şeklinde konuştu.

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