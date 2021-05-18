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Bilim Kurulu üyesi Prof. Okyay: Salgında toplumsal bulaşın en kötüsünden bir önceki dönemdeyiz

"Biz hala Dünya Sağlık Örgütü'nün 4 tane kategorilendirdiği toplumsal bulaşın en kötüsünden bir önceki dönemdeyiz"

18 Mayıs 2021 09:12

Bilim Kurulu üyesi Prof. Pınar Okyay, Türkiye'nin salgın konusunda hala çok ciddi bir aşamada olduğunu, vaka sayısı bin 200'ün altına düşmeden 'salgın kontrol altında' denilemeyeceğini söyledi.

Nisan ayı sonunda başlayan tam kapanmanın aslına nisan ayının başında başlaması gerektiğini ifade eden Okyay, "Biz hala Dünya Sağlık Örgütü'nün 4 tane kategorilendirdiği toplumsal bulaşın en kötüsünden bir önceki dönemdeyiz" dedi. 

HaberTürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Tek'e Tek programında konuşan Okyay, tam kapanma döneminde biraz rahatlama olduğunu, nisan ayında yaşanan piklerin kontrolsüzlükten kaynaklandığını söyledi. 

Türkiye'nin salgında hala çok ciddi bir aşamada olduğunu belirten Okyay, Dünya Sağlık Örgütü ve ABD Hastalık Kontrol Merkezi'nin önlemlere ilişkin akış zincirinin dikkate alınarak salgında hedef belirlenmesi gerektiğini söyledi. 

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Bilim Kurulu üyesi Prof. Pınar OkyayFatih AltaylıTek'e Tekkoronavirüs

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