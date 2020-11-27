Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, vaka sayısının açıklanmasını yorumladı: Bence bu iyi oldu; bazı zorluklar yaşıyorduk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın vaka sayılarını açıklaması ardından konuşan ve vakaların açıklanmaması nedeniyle öncesinde zorluk yaşadıklarını belirten Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, “Bence bu iyi oldu. Bu açıklama ile birlikte durumu, vaka pozitifliğini de görmüş olduk. Rakamların faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Özlü, vaka sayılarının açıklanması ardından dün katıldığı NTV canlı yayınında konu hakkındaki soruları cevaplandırdı.

Vaka sayılarının açıklanmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Özlü, “Sağlık Bakanlığı belli bir süreden beri hasta sayıları üzerinden açıklama yapıyordu. Ama pozitif çıkan vaka sayılarını bilmiyorduk. Bu da tabii tam bir değerlendirme yapmak için bizi zorluyordu. Ve karşılaştırılabilir olmak açısından da, diğer ülkeler ve dünyadaki durumla yine bazı zorluklar yaşıyorduk” dedi.

Özlü, sözlerine şöyle devam etti;

“Bence bu iyi oldu. Bu açıklama ile birlikte durumu, vaka pozitifliğini de görmüş olduk.”

Açıklanan sayının hayli yüksek olduğuna da dikkat çeken Özlü, “Ama dikkat ederseniz bu dönemde bütün dünyada rakamlar oldukça yüksek seyrediyor. İkinci pik yaşıyoruz.

Daha dikkatli olmamız gerektiğini anlamak açısından bence bu rakamların faydalı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.