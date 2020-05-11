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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü'den salgın için ‘ikinci ve üçüncü dalga’ uyarısı!

11 Mayıs 2020 18:41

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, resmi Twitter hesabından yeni tip Koronavirüs'le ilgili olası senaryoları paylaştı. Özlü, "Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir. Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir. Aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70'i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı yeni tip Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs'le ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Özlü, şunları söyledi:

"Herkesin merak ettiğin bu salgın biter mi, ne zaman, nasıl biter yoksa böyle devam edecek mi? Bunu merak ediyoruz.

Bu sorunun kesin ve net bir cevabı yok henüz daha. Birtakım varsayımlar, olasılıklar, gözlemler ve deneysel çalışmalar var.

Bunlardan yola çıkarak bir olasılığı dile getirebiliriz.

Öncelikle iyimser olasılıklardan başlayacak olursak eskiden beri herkesin sorduğu, merak ettiği olasılık, yaz gelince salgın biter mi, evet böyle bir olasılık var. Yaz gelince salgın bitebilir.

SARS’ta öyle olmuştu biliyorsunuz. Tabi bu virüsün geçirdiği mutasyonel değişikliğe bağlı olarak yayılmasının durması anlamına geliyor.

Arizona Üniversitesi’nde virüs üzerinde yapılmış bir çalışma var. Ciddi bir genetik mutasyonun ortaya çıktığına ortaya koymuşlar."

İkinci, üçüncü dalga... 

"Aşı bulununcaya kadar dalgalar şeklinde yayılmaya devam edebilir.

Tedbirlerle kontrol altına alınıp sonra gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga yaşanabilir ta aşısı bulunup toplumun, insanlığın yüzde 60-70’i bu aşıyla aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebilir."

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