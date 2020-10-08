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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağına ilişkin açıklama

"Vaka artış hızı belirleyecek”

08 Ekim 2020 12:14

Anaokulu ve 1’inci sınıflarda eğitimin kısmi olarak da yüz yüze başlaması sonrasında, 2,3,4 ve 8 ile 12’nci sınıflarda da 12 Ekim’den itibaren kısmi yüz yüze eğitimin başlaması kararlaştırıldı. Bu kararların ardından gözler üniversitelere çevrildi. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, “Üniversitelerde eğitimin başlayıp başlamayacağını önümüzdeki süreçte vaka artış hızı belirleyecek” dedi.

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