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Bilim Kurulu Üyesi Gündüz, yoğun bakımdaki gençlerin oranını paylaştı, uyarıda bulundu

''Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım''

22 Eylül 2020 14:51

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, gençlerin yoğun bakımda tedavi görme oranının yüzde 25'e çıktığını söyledi. Prof. Dr. Gündüz, gençlerin çok düşük oranlarda görülen ağır tablolarının normalleşmenin ardından artmaya devam ettiğini belirtti.

Sonbahar ve kış aylarında mevsimsel gripten de yeni tip Koronavirüs tedbirlerine uyumla korunulabileceğini belirten Prof. Dr. Gündüz, "Belirtileri birbirine çok yakın. O nedenle laboratuvar testleri ve birtakım hastanede yapılan tetkiklerle birini diğerinden ayırt etmek mümkün oluyor. Ancak toplumumuz eğer Covid-19 için alınan önlemlere devam ederse mevsimsel gripten de korunabiliriz. Biz yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım. Böylelikle hem koronavirüsten hem de mevsimsel gripten korunmuş oluruz" diyerek salgına ilişkin alınabilecek önlemleri ve son gelişmeleri paylaştı. 

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Hasan Murat GündüzÇukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi

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