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Bilim Kurulu üyesi Çelik açıkladı: Covid-19 hastalarını çabuk iyileştiriyor...

06 Mayıs 2020 12:58

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, yeni tip Koronavirüs hastalığında uygulanan immün plazma tedavisinin hastaları çabuk iyileştirdiğini söyledi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Covid-19 tanısı konulan hastalarda uygulanan immün plazma tedavisinin başarılı olduğunu belirtti.

‘Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor' 

Tedavi ile ilgili detayları paylaşan Prof. Dr. Çelik şunları söyledi:

"İyileşen hastalarımız var. İyileşen hastalarımızdan aldığımız plazmaları diğer hastaların iyileşmesi için kullanıyoruz. Bazı hastalarımıza her gün plazma tedavisi uyguluyoruz."

"Bu tedavi ile iyileşmeler hızlanıyor. Değerlerin daha çabuk düştüğünü görüyoruz. Antikor oluşumunun daha çabuk ortaya çıktığını görüyoruz."

"Bu sürenin tam analizini yapmış değiliz. Çünkü o kadar yeterli bir sayıya ulaşamadık."

‘Sorun aynı kan grubunu bulmak' 

İmmün plazma tedavisinde sorunun aynı kan grubunu bulmak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastaların takiplerini ciddi yaptığımız için hangi hastadan ne zaman alacağımızı, İl Sağlık Müdürlüğümüzün kurmuş olduğu ‘İmmün Plazma Kurulu’ var, orada ‘şu kişilerden alınabilir’ diye bir not geliyor."

"Ona göre bizde o hastalarla temasa geçip, onları hastanemize davet ediyoruz. Bunu tedarik ederek hastamıza uygulamaya çalışarak gayret ediyoruz."

"Herhangi bir yan etkiyi şu an görmüş değiliz. Kısa ve uzun süreli kıyaslamak lazım; ama immün plazmanın hastaları çabuk iyileştirdiğini görmekteyiz."

"Hastalar daha çabuk kendine geliyor. İyileşen hastalarımız sıkıntı çıkarmıyor." 

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