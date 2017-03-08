T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart standı açan kadın öğrencilere tekbirli saldırı kamerada

08 Mart 2017 18:05

Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde kadınların 8 Mart etkinliğine tekbirli, bıçaklı saldırı düzenlendi. Birgün'ün haberine göre, saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken, 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup, turnikelerden atlayarak içeriye girdi ve kadınların 8 Mart için kurduğu çadıra yöneldi. Tekbir ve bıçaklarla yapılan saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Yeryüzü Kadınları'nın Twitter hesabından da saldırıya ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tekbirlerle kadınlara saldıran 30-40 kişilik erkek grubundan da kampüsleri, sokakları bize dar eden zihniyetten de hesap soracağız" denildi. Saldırının ardından öğrenciler protesto düzenledi. Yönetime tepkilerini gösteren öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.

ETİKETLER

8 MartetkinlikBilgi Üniversitesikadınlarsaldırıbıçaktekbirvideoizle

Diğer Videolar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Ocak 2020

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30 yıl sonra değiştirildi; kronik su kesintisi sorunu çözüldü

Çatıda uyuyakalan leopar böyle yakalandı

Rugby müsabakası sırasında arbede çıktı

Hindistan'da bir evin çatısında uyuyan leopar yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24