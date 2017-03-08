Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart standı açan kadın öğrencilere tekbirli saldırı kamerada

Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde kadınların 8 Mart etkinliğine tekbirli, bıçaklı saldırı düzenlendi. Birgün'ün haberine göre, saldırıda yaralananlar olduğu belirtilirken, 30-40 kişi olduğu öğrenilen grup, turnikelerden atlayarak içeriye girdi ve kadınların 8 Mart için kurduğu çadıra yöneldi. Tekbir ve bıçaklarla yapılan saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Yeryüzü Kadınları'nın Twitter hesabından da saldırıya ilişkin olarak açıklama yapıldı. Açıklamada, "Tekbirlerle kadınlara saldıran 30-40 kişilik erkek grubundan da kampüsleri, sokakları bize dar eden zihniyetten de hesap soracağız" denildi. Saldırının ardından öğrenciler protesto düzenledi. Yönetime tepkilerini gösteren öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.